Сенатор Перминов рассказал о нарушениях на выборах в Сербии со стороны СМИ Сенатор Перминов: СМИ на выборах в Сербии вели жесткую пропаганду против Вучича

Москва27 окт Вести.Иностранные средства массовой информации во время выборов в Сербии нарушали режим тишины и вели жесткую пропаганду против бывшего президента страны Александра Вучича. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов.

По его словам, нарушения наблюдались со стороны ряда телевизионных компаний со штаб-квартирами в странах Европейского союза.

Те нарушения, о которых я говорю, касались нарушения режима тишины иностранными СМИ, когда уже были нормативные запреты на обсуждение повестки, избирательной повестки, продвижение тех либо иных кандидатов, ряд телевизионных компаний со штаб-квартирами в странах ЕС, они нарушали это установление и продолжали вести очень жесткую, агрессивную пропаганду, контрпропаганду в отношении бывшего президента Александра Вучича и сил, которые входили в его союз сказал Перминов

Однако сами выборы, как отметил политик, были "прозрачными и честными".

Мы с семи утра – это время, в которое открываются, согласно сербскому законодательству, избирательные участки – присутствовали на этих участках. Мы видели огромную явку, мы видели абсолютно прозрачные процедуры, в строгом соответствии с требованиями сербского законодательства. Нарушений никаких мы не увидели. Мы весь день были на участках, мы посетили несколько десятков различных районов Белграда добавил он

Ранее специальный представитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, депутат Константин Затулин рассказал ИС "Вести", какие изменения ждут Сербию после победы коалиции "Студенческие списки". По его словам, сильно поменяется внутренняя политика государства.