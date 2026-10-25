В Совфеде поставили под сомнение объективность наблюдателей из ЕС в Сербии Сенатор Перминов: наблюдатели из ЕС пытаются продавить свои решения в Сербии

Москва25 окт Вести.Европейские наблюдатели на досрочных парламентских выборах в Сербии – это жесткие, подготовленные люди, которые пытаются продавить в сербском обществе нужные Евросоюзу решения. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов.

Сенатор входит в миссию наблюдателей по линии Межпарламентской ассамблеи СНГ. Он сообщил, что внимательно следит за релизами европейских коллег.

Они говорят о каких-то нарушениях, которых мы не видели, они говорят о давлении, которого мы не видели, они говорят о возможных нарушениях СМИ, которых мы не фиксировали. Более того, вот те нарушения, о которых я говорил выше со стороны неких европейских организаций, это как как раз и были нарушения часа тишины европейскими телевизионными компаниями и европейскими лидерами. Мы видим ситуацию с точностью наоборот той, о которой говорят европейские наблюдатели. Это жесткие, подготовленные люди, которые пытаются продавить в сербское общество … те решения, которые нужны большому Евросоюзу заявил Перминов

Сенатор отметил, что в ходе кампании патриарх Сербский Порфирий и бывший президент Александр Вучич оказались в фокусе медийного давления.

Вот это такая характеристика кампании, которая сегодня завершается – нарушение всех негласных договоренностей и иммунитетов в сфере политики. Это очень жесткая кампания, кампания без правил со стороны сил, которые поддержаны Евросоюзом добавил он

Ранее Перминов сообщил, что на досрочных парламентских выборах в Сербии имело место трансграничное вмешательство, в том числе в сфере средств массовой информации, у которых есть штаб-квартиры в отдельных странах Евросоюза.