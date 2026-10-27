Перминов заявил, что РФ может дать убежище политикам Сербии при гонениях на них

Сенатор заявил о готовности РФ дать убежище политикам Сербии при гонениях на них Перминов заявил, что РФ может дать убежище политикам Сербии при гонениях на них

Москва27 окт Вести.Россия не бросает своих друзей и стремится помогать им даже в самых непростых ситуациях, включая несправедливые требования и гонения. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов, комментируя результаты прошедших 25 октября внеочередных парламентских выборов в Сербии.

Сенатору был задан вопрос о готовности РФ предоставить убежище сербским политическим деятелям в случае чисток и гонений на них.

Это интересный вопрос. Москва традиционно придерживается позиции невмешательства во внутренние дела стран, это известная позиция МИД и нашего президента. Мы будем выстраивать взаимные отношения с победившей силой, которая определена волей сербского народа. А то, что касается несправедливых требований и гонений - вы знаете, что мы не бросаем своих друзей и всегда открыты к тому, чтобы им помогать даже в самых непростых ситуациях. Мы это с вами в последние годы неоднократно видели подчеркнул Перминов

Также сенатор отметил, что иностранные СМИ во время выборов в Сербии нарушали режим тишины и вели жесткую пропаганду против экс-президента страны Александра Вучича.