Посол РФ Боцан-Харченко: отношения РФ и Сербии успешно развиваются Боцан-Харченко: в перспективе развития отношений РФ и Сербии сомнений нет

Москва28 сен Вести.Двусторонние отношения России и Сербии успешно развиваются и нет сомнений в перспективах. Об этом информационной службе "Вести" заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

У нас неоднократно одобренная утвержденная повестка двусторонних отношений, которая стабильно воплощается в жизнь. У нас крупные стратегические проекты, которые развиваются и реализуются, поэтому в перспективах наших отношений мы не сомневаемся. Тем более, давайте вспомним это, эти отношения опираются на совместное историческое прошлое, духовные ценности, на общность культур — это не просто слова, и это немаловажная база сотрудничества между нашими народами и нашими странами отметил посол РФ

Отношения между Россией и Сербией продолжат конструктивное развитие, несмотря на уход Александра Вучича с президентского поста, ранее заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вучич подписал документ о своей отставке с поста президента Сербии 27 сентября. В начале сентября сербский лидер распустил парламент, а также подписал указ, согласно которому парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Предполагается, что Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии и станет кандидатом от нее на пост главы правительства.