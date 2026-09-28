Москва28 сен Вести.Ушедший с поста президента Сербии Александр Вучич завоевал статус национального лидера, заявил ИС "Вести" посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

За весь президентский срок и за предыдущую политическую деятельность - он был премьером, министром информации в очень непростые кризисные военные для Сербии времена, возглавлял партию - Александр Вучич на самом деле завоевал статус национального лидера. Вот это главное. И, конечно, его ведущая роль сохранится. Тут неважно, в каком кресле Александр Вучич будет находиться считает дипломат

Ранее Боцан-Харченко высказал мнение, что на парламентских выборах в октябре партия, возглавляемая Вучичем, одержит победу.

В обществе Вучич будет иметь и немалые полномочия как премьер, как председатель правительства, учитывая конституцию Сербии добавил он

Ранее посол РФ в Сербии не исключил попыток цветной революции в стране после выборов.