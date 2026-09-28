Посол РФ в Сербии предположил, что после выборов может быть цветная революция

Посол РФ в Сербии не исключил попыток цветной революции в стране после выборов Посол РФ в Сербии предположил, что после выборов может быть цветная революция

Москва28 сен Вести.Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко не исключил вероятности попыток цветной революции в республике по итогам парламентских выборов. Об этом он сообщил в интервью ИС "Вести".

В частности, пояснил дипломат, со стороны ЕС сохраняется недовольство сербскими властями.

Думаю, именно причинам недовольства Александра Вучичем нельзя исключать провокации, по итогам выборов попыток цветной революции [в Сербии]. Но будем надеяться, что стабильность в стране все-таки удастся сохранить пояснил Боцан-Харченко

Ранее ушедший в отставку с поста президента Сербии Александр Вучич признался, что встречи с представителями Европы в последние четыре года стали для него мучением. Посол РФ в Сербии отметил, что основная претензия ЕС к Вучичу заключалась в том, что Белград поддерживает положительные отношения с Россией.

Основная претензия к Александру Вучичу со стороны Запада, со стороны Евросоюза - это поддержание и в нынешней ситуации сбалансированных положительных отношений с Россией. С Китаем также, но основная претензия - по России. А также решительный отказ присоединяться к антироссийским санкциям. Все последующие годы он [Вучич] твердо придерживался этой линии в условиях жесточайшего давления со стороны ЕС, а это давление переносить, давайте признаем для такой небольшой страны, как Сербия, было непросто добавил он

Ранее Вучич объявил о своей отставке с поста президента Сербии. Он занимал пост президента Сербии девять лет - с 31 мая 2017 года по 27 сентября 2026 года.