МИД: внешние силы пытаются посеять смуту в Сербии перед выборами

МИД: внешние силы пытаются расшатать Сербию в преддверии выборов МИД: внешние силы пытаются посеять смуту в Сербии перед выборами

Москва9 авг Вести.Внешние силы пытаются дестабилизировать внутреннюю обстановку в Сербии в преддверии выборов в этой стране, заявил директор Второго европейского департамента МИД Юрий Пилипсон в интервью ТАСС.

До конца текущего года в Сербии должны состояться выборы президента и депутатов Народной скупщины (парламента), напомнил Пилипсон.

Подготовка к голосованию идет в спокойном русле, строго в рамках демократических процедур. Однако растет активность внешних сил, которые стремятся усилить внутреннюю напряженность в Сербии, пояснил дипломат.

Видим немало тех, кто стремится в очередной раз оказать сербам "медвежью услугу", посеять смуту приводит ТАСС слова Пилипсона

Между тем жители Сербии смогут самостоятельно, без вмешательства извне разобраться во внутренних вопросах своей страны, заключил дипломат.

Официальный представитель МИД Мария Захарова указывала на то, что Сербию настойчиво и бесцеремонно втягивают в конфронтацию с Россией, однако республика сопротивляется этим попыткам.