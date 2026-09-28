Посол РФ в Сербии: Россия направит наблюдателей на выборы президента Боцан-Харченко: российских наблюдателей направят на выборы в Сербию

Москва28 сен Вести.Российские наблюдатели поедут на выборы президента Сербии. Об этом информационной службе "Вести" заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Да, конечно, мы будем направлять и в рамках ОБСЕ, и другие будут наблюдатели. Равно как представители Сербии приезжали на выборы к нам в Госдуму. Это давняя взаимная практика, и я думаю, что наши наблюдатели должны сыграть немалую роль сказал посол РФ

Он также не исключил попыток цветной революции в стране после выборов.

Президент Сербии Александр Вучич в понедельник 28 сентября официально сложил с себя полномочия главы государства и передал их спикеру Скупщины Ане Брнабич.

Согласно конституции, выборы нового главы государства должны быть проведены не позднее 27 декабря.