Москва28 сен Вести.Спикер Скупщины Ана Брнабич, которой президент Сербии Александр Вучич передал полномочия главы государства, настроена на конструктивный диалог. Такое мнение выразил информационной службе "Вести" посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Ана Брнабич долгие годы, являясь премьером Сербии, председателем правительства, очень неплохо работала на по нашей двусторонней повестке, и немало достигнуто было. Я думаю, что за этот период будет решаться вопросы и реализовываться те планы, которые наметили наши президенты и подтвердили в ходе телефонного разговора, который состоялся в прошедшую субботу. Я сюрпризов не жду и не хотел бы, естественно, сюрпризов, потому что наше желание обоюдное, взаимное желание — это последовательная, систематическая работа по двусторонней повестке отметил посол РФ

Вучич подал в отставку накануне вечером, в воскресенье, с целью лично возглавить предвыборную кампанию коалиции вокруг правящей "Сербской прогрессивной партии" (СПП) на парламентских выборах, назначенных на 25 октября. В рамках официальной процедуры утром он вручил Брнабич соответствующие документы и государственную печать. Председатель парламента будет временно занимать пост главы государства вплоть до президентских выборов, запланированных на декабрь.