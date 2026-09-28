Москва28 сен Вести.Президент Сербии Александр Вучич в понедельник утром официально сложил с себя полномочия главы государства и передал их спикеру Скупщины Ане Брнабич, которая в тот же день отмечала свое 50-летие, сообщает агентство Танюг.

С какой легкостью она приняла должность, сегодня у Аны - день рождения заявил Вучич в ходе процедуры передачи власти

Трансляцию процедуры вело государственное информагентство "Танюг".

Брнабич в ответ заявила, что будет исполнять должность "всем своим существом", пока народ не выберет нового президента.

Вучич подал в отставку накануне вечером, в воскресенье, с целью лично возглавить предвыборную кампанию коалиции вокруг правящей "Сербской прогрессивной партии" (СПП) на парламентских выборах, назначенных на 25 октября. В рамках официальной процедуры утром он вручил Брнабич соответствующие документы и государственную печать. Председатель парламента будет временно занимать пост главы государства вплоть до президентских выборов, запланированных на декабрь.

Ана Брнабич занимала кресло премьер-министра Сербии с 2017 по 2024 год, до этого последовательно руководя министерствами государственного и местного самоуправления, финансов и иностранных дел. До прихода в политику она получила образование в США и Великобритании, а затем работала на руководящих позициях в USAID и ряде других НПО в Сербии. Брнабич станет первым руководителем сербского государства, имеющим деда-хорвата, и первым открыто состоящим в однополых отношениях.