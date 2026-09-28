Москва28 сен Вести.Поступок экс-лидера Сербии Александра Вучича, заранее сообщвшего президенту РФ Владимиру Путину о своей отставке, заслуживает уважения. Такое мнение озвучил в интервью ИС "Вести первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Утром 28 сентября Вучич официально сложил с себя полномочия главы государства и передал их спикеру Скупщины Ане Брнабич. Случившееся не несет риска для российско-сербских отношений, считает сенатор.

Риска нет, потому что, обратите внимание, Вучич позвонил нашему президенту, предупредил, что в ближайшие часы подает в отставку. Это заслуживает уважения — такое отношение к своему союзнику-партнеру, каким всегда Россия являлась для сербов подчеркнул Джабаров

Он обратил внимание на непростое положение Сербии — она находится в центре Европы, в окружении "откровенно враждебных государств".

И тем не менее, он [Вучич] отстаивает позицию Сербии, он категорически отказывается подключаться к любым антироссийским санкциям. И я думаю, что у него большие шансы на успех. Он возглавляет партию, которая является самой крупной, лидирующей. И, скорее всего, возглавит правительство против выборов. Я думаю, что политика Сербии в отношениях с Россией останется неизменной резюмировал он

Ранее Вучич признался, что последние четыре года общения с европейцами стали для него мучением.