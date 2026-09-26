Вучич по телефону поздравил Путина с успешным проведением выборов в ГД

Вучич поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму Вучич по телефону поздравил Путина с успешным проведением выборов в ГД

Москва26 сен Вести.Президент Сербии Александр Вучич по телефону поздравил российского коллегу Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Диалог состоялся по инициативе сербской стороны.

Сербский лидер поздравил президента России с успешным проведением выборов в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации сказал Вучич

Президент Сербии также проинформировал о ходе подготовки к внеочередным парламентским выборам и отметил, что внешнее вмешательство в электоральные процессы недопустимы.

Ранее сербский лидер заявил, что у России и Сербии очень хорошие двусторонние отношения.