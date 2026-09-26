Москва26 сенВести.Президент Сербии Александр Вучич по телефону поздравил российского коллегу Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Диалог состоялся по инициативе сербской стороны.
Сербский лидер поздравил президента России с успешным проведением выборов в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерациисказал Вучич
Президент Сербии также проинформировал о ходе подготовки к внеочередным парламентским выборам и отметил, что внешнее вмешательство в электоральные процессы недопустимы.
Ранее сербский лидер заявил, что у России и Сербии очень хорошие двусторонние отношения.