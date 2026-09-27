Вучич признался, что последние четыре года общения с европейцами стали мучением Вучич: последние четыре года общения с европейцами оказались мучением

Москва27 сен Вести.Ушедший в отставку с поста президента Сербии Александр Вучич признался, что встречи с представителями Европы в последние четыре года стали для него мучением, сообщает РИА Новости.

Переговоры с российской стороной также шли непросто из-за санкций США в отношении компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), отметил Вучич.

Каждая встреча в последние четыре года в Европе стала мучением, ни на одной не ощущал себя хорошо, потому что на каждой первым вопросом звучало: почему не ввел санкции против России. И с русскими оказалось тяжело, потому что их цель - сохранить NIS у себя. А у других - у них [русских] отнять. В итоге страдает Сербия приводит РИА Новости слова Вучича

В январе 2025 года Минфин США включил компанию NIS в санкционный список вместе с ее мажоритарным акционером - "Газпром нефтью". После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу в октябре 2025 года.

Позднее российские владельцы NIS уведомили США о готовности передать контроль над компанией третьей стороне.

Вучич подписал 27 сентября указ о своей отставке с поста президента Сербии.

Вучич занимал пост президента Сербии девять лет - с 31 мая 2017 года по 27 сентября 2026 года.