Песков уверен в конструктивном развитии отношений с Сербией после ухода Вучича Песков: отношения с Сербией продолжат конструктивное развитие после ухода Вучича

Москва28 сен Вести.Отношения между Россией и Сербией продолжат конструктивное развитие, несмотря на уход Александра Вучича с президентского поста, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты в связи с отставкой сербского лидера поинтересовались у Пескова, рассчитывают ли в Москве на продолжение братских и теплых отношений с преемниками Вучича.

Безусловно, отношения между Россией и Сербией стоят гораздо выше, чем просто отношения с отдельными персоналиями. Поэтому мы убеждены, что наши отношения получат весьма и весьма конструктивное дальнейшее развитие во всех возможных областях сообщил Песков

Он отметил, что Вучич и российский президент Владимир Путин пообщались по телефону, и Вучич поблагодарил главу РФ за сотрудничество на протяжении 14 лет.

Вучич подписал документ о своей отставке с поста президента Сербии 27 сентября. В начале сентября сербский лидер распустил парламент, а также подписал указ, согласно которому парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Предполагается, что Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии и станет кандидатом от нее на пост главы правительства.