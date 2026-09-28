Посол РФ в Сербии считает, что партия Вучича победит на выборах Посол РФ в Сербии: партия Вучича победит на выборах

Москва28 сен Вести.Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко считает, что на парламентских выборах в республике победит партия Александра Вучича. Об этом он сообщил в интервью ИС "Вести".

Давайте, насколько возможно, спрогнозируем итоги выборов. Думаю, они будут в пользу партии, лидером которой является Александр Вучич. И он по итогам выборов займет место премьера. Так складывается, таковы показатели опросов общественного мнения. Поэтому преемственность, естественно, будет обеспечена полагает дипломат

Боцан-Харченко также добавил, что отношения России и Сербии не зависят напрямую и всецело от конкретных людей и персоналий.

Президент Сербии Александр Вучич в понедельник 28 сентября официально сложил с себя полномочия главы государства и передал их спикеру Скупщины Ане Брнабич.

Ранее сообщалось, что Вучич после отставки с поста президента Сербии может возглавить список правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в преддверии предстоящих 25 октября выборов в парламент страны