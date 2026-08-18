Посол РФ в Сербии: ЕС недоволен позицией Вучича по двум вопросам Посол РФ в Сербии рассказал, в каких вопросах ЕС недоволен позицией Белграда

Москва18 авг Вести.Евросоюз выражает недовольство Сербией по двум вопросам – это Россия и Косово. Об этом информационной службе "Вести" заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

По его словам, Евросоюз при всех контактах и двусторонней активности с Белградом недоволен президентом Александром Вучичем.