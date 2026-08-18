Москва18 авгВести.Евросоюз выражает недовольство Сербией по двум вопросам – это Россия и Косово. Об этом информационной службе "Вести" заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
По его словам, Евросоюз при всех контактах и двусторонней активности с Белградом недоволен президентом Александром Вучичем.
И недоволен, исходя из твердой позиции Вучича по двум вопросам, которые Евросоюз считает главными: Россия, Косово. И понимает, что Вучич и дальше на месте премьера не будет предпринимать шагов в сторону выполнения требований Европейского союза. Поэтому интерес Евросоюза — найти нового руководителя, если можно так выразиться, на самом деле марионетку, которая бы беспрекословно выполняла все пожелания ЕС, не считаясь с мнением населения, внутренним фактором и так далее. Отсюда протестное движение и активизация оппозициипояснил посол РФ