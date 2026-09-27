Вучич: попытка "цветной революции" была после отказа от санкций против России

Вучич назвал подлинные причины неудавшейся "цветной революции" в Сербии Вучич: попытка "цветной революции" была после отказа от санкций против России

Москва27 сен Вести.В обращении к гражданам президент Сербии Александр Вучич связал попытку организации "цветной революции" в стране с отказом от антироссийских санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отказ от введения санкций против России был одной из ключевых причин проведения "цветной революции" в Сербии сказал Вучич

Речь идет о решении Совбеза Сербии от марта 2022 года, когда Белград не подписался под пунктами о санкциях и шагах по отчуждению имущества российских компаний в Сербии.

Ранее бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Белград уже много лет отстаивает свою позицию об отказе вводить санкции против России и никогда не поменяет ее.