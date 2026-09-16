Москва16 сенВести.Белград уже несколько лет отстаивает свою позицию об отказе вводить санкции против России и никогда не поменяет свое мнение, заявил бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.
В интервью РИА Новости он заявил, что Сербия уже пять лет твердо стоит на том, чтобы не вводить санкции против России.
И я абсолютно уверен, что мы никогда этого не сделаемсказал Александр Вулин
По его словам, в первую очередь это решение сербского народа, считающего россиян братьями.
Накануне Александр Вулин отметил, что западным державам не нужна Сербия, которая не присоединилась к санкциям против России. Им нужна Сербия, которая будет подчиняться и делать то, что ей велят.