Вучич высказался о возможном вступлении Сербии в НАТО Вучич: Сербия не намерена вступать в НАТО

Москва14 авг Вести.Сербия не планирует вступать в Североатлантический альянс. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

Во время посещения строящихся объектов выставки Экспо-2027 глава республики также напомнил журналистам, что сербские власти не вводили санкции против России.

С одной стороны – Черногория, член НАТО, с другой – Сербия, которая не является и не будет членом НАТО. Черногория ввела санкции против России, а Сербия всего этого не делала отметил президент

10 июня Вучич сообщил, что Белград продолжит сохранять военный нейтралитет при параллельном сотрудничестве с Североатлантическим альянсом. Такое заявление глава Сербии сделал по итогам встречи с главкомом Объединенных сил НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем.

Ранее Вучич предостерег Европу от надежд на ослабление России из-за вооруженного конфликта на Украине.