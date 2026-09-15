Москва15 сен Вести.Западу нужна Сербия, которая будет подчиняться его требованиям, заявил бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Западные державы не заинтересованы в Сербии, которая отказалась присоединяться к санкциям против России, им нужна страна, которая будет подчиняться и делать все, что ей велят, отметил он в беседе с РИА Новости.

Выборы — это отличная возможность заявить всему Западу: нет, мы не хотим быть вашей марионеткой подчеркнул Александр Вулин

Он добавил, что Сербия, по его мнению, должна быть частью "сербского мира", а не европейского.

Парламентские выборы в стране, как ожидается, пройдут 25 октября.