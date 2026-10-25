В Совфеде сообщили о трансграничном вмешательстве в выборы в Сербии Сенатор Перминов сообщил о трансграничном вмешательстве в выборы в Сербии

Москва25 окт Вести.На досрочных парламентских выборах в Сербии имело место трансграничное вмешательство, в том числе в сфере средств массовой информации, у которых есть штаб-квартиры в отдельных странах Евросоюза. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов.

Сенатор входит в миссию наблюдателей по линии Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Мы отметили волю практически всех игроков, кто не относит себя к разряду оппозиции, строго следовать требованиям сербского закона и признавать результат легитимной кампании вне зависимости от того, какая из политических сил победит. К сожалению, в ходе общения мы получили информацию о том, что имело место трансграничное вмешательство, в том числе и в сфере средств массовой информации, у которых есть штаб-квартиры в отдельных странах ЕС. Я не буду расшифровывать названия этих стран, хотя информация у нас есть сообщил Перминов

Он отметил, что миссия МПА СНГ обратилась в соответствующий контролирующий орган в Сербии и будет ждать обратного ответа для прояснения ситуации.

Также сенатор рассказал о работе на участках для голосования.

В общей сложности посетили уже 12 участков, нигде фактических нарушений не зафиксировано, идет спокойная плановая работа. Мы встречались с представителями политических партий, различных политических партий. Мы посетили Республиканскую избирательную комиссию, Министерство внутренних дел, задавали самые неудобные вопросы и получали на них абсолютно объективные ответы. Мы для себя отметили абсолютную прозрачность процесса подготовки ко дню голосования сообщил Сергей Перминов

25 октября в Сербии начались досрочные парламентские выборы. В них участвуют 19 политических партий.

Сообщается, что полиция Сербии установила защитные ограждения на улице Краля Милана в центре Белграда, опасаясь беспорядков.