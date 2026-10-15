Медведев обвинил Запад в попытках раскачать ситуацию в Сербии перед выборами

Медведев заявил о попытках Запада вмешаться в парламентские выборы в Сербии Медведев обвинил Запад в попытках раскачать ситуацию в Сербии перед выборами

Москва15 окт Вести.Запад пытается повлиять на ход досрочных парламентских выборов в Сербии и дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в мессенджере MAX.

Зампред Совбеза РФ провел встречу с заместителем председателя правительства и министром внутренних дел Сербии Ивицей Дачичем. Они обсудили международную и региональную обстановку, двусторонние отношения, а также межведомственное и межпартийное взаимодействие.

К сожалению, наблюдаем и попытки Запада вмешаться в электоральные процессы в рамках досрочных парламентских выборов и раскачать ситуацию за счет радикальных деструктивных сил сказал Медведев

Он подчеркнул, что Москва внимательно следит за избирательной кампанией в Сербии и желает успеха своим партнерам.

Политик добавил, что сотрудничество России и Сербии основано на многолетних традициях братства, доверия и взаимопомощи.

Ранее экс-президент Сербии Александр Вучич обыграл предвыборные запросы сербов в своем ролике.

Досрочные парламентские выборы в Сербии состоятся 25 октября, будут избраны члены Национального собрания.