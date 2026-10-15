Москва15 октВести.Запад пытается повлиять на ход досрочных парламентских выборов в Сербии и дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в мессенджере MAX.
Зампред Совбеза РФ провел встречу с заместителем председателя правительства и министром внутренних дел Сербии Ивицей Дачичем. Они обсудили международную и региональную обстановку, двусторонние отношения, а также межведомственное и межпартийное взаимодействие.
К сожалению, наблюдаем и попытки Запада вмешаться в электоральные процессы в рамках досрочных парламентских выборов и раскачать ситуацию за счет радикальных деструктивных силсказал Медведев
Он подчеркнул, что Москва внимательно следит за избирательной кампанией в Сербии и желает успеха своим партнерам.
Политик добавил, что сотрудничество России и Сербии основано на многолетних традициях братства, доверия и взаимопомощи.
Ранее экс-президент Сербии Александр Вучич обыграл предвыборные запросы сербов в своем ролике.
Досрочные парламентские выборы в Сербии состоятся 25 октября, будут избраны члены Национального собрания.