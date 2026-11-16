Медведев указал на вмешательство в выборы со стороны стран Запада Медведев: Запад продолжает вмешиваться в электоральные процессы других стран

Москва16 ноя Вести.Многие страны Запада предпринимают попытки навязать свою волю при электоральных процессах в других странах. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе заседания постоянного комитета движения "За свободу наций".

Важно и дальше заниматься проблемой вмешательства в суверенные дела государств, включая проведение электоральных кампаний… Многие западные страны беззастенчиво вмешиваются в электоральные процессы, пытаются навязывать свою волю. Здесь будет полезен опыт наших коллег, в том числе которые с этим тоже сталкивались отметил он

Медведев предложил председателю Сербской народной партии Ненаду Поповичу заняться этой работой и координировать соответствующую деятельность.

Ранее зампред СБ РФ заявил, что Запад пытается повлиять на ход досрочных парламентских выборов в Сербии и дестабилизировать ситуацию в стране.