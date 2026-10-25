Москва25 октВести.Европейский союз предпринимает попытки вмешиваться в выборы в Сербии, вынуждая коалицию бывшего президента республики Александра Вучича вести кампанию не в полную силу. Об этом в беседе с РИА Новости заявил наблюдатель от российской Государственной думы Константин Затулин.
Со стороны представителей западного сообщества, послов, наблюдателей и так далее все время проводится линия: нельзя трогать, нельзя каким-то образом призывать к порядкусказал депутат
25 октября в Сербии проходят внеочередные парламентские выборы. Избирателям предстоит выбрать 250 депутатов на четырехлетний срок в однопалатный парламент.
Основная гонка разворачивается между списком "Объединенная Сербия" правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) во главе с Вучичем и объединением "Студенческий список", список которого возглавляет Илия Срданович.
Бывший сербский президент 27 сентября подал в отставку, чтобы принять участие в выборах.