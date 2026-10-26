Москва26 окт Вести.Победа коалиции "Студенческий список" на выборах в Сербии приведет к изменениям в стране. О них рассказал в интервью ИС "Вести" специальный представитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, депутат Константин Затулин.

По его словам, внутренняя политика страны сильно изменится.

Будет ли это вести к дальнейшим изменениям? На первых порах, безусловно. Я уверен, что об этом уже заявила оппозиция: "мы начнем с внутренней повестки, люстрации, увольнения тех, кто был вместе с [Александром] Вучичем, отъем телевидения и средств массовой информации под лозунгом 'департизации'". Это все мы знаем на примерах всех других такого рода поворотов, в том числе в истории Сербии и Югославии сказал Затулин

Он обратил внимание на то, что президентские выборы также могут повлиять на внутренний и внешний курсы Сербии.

Но что касается президентских выборов, сейчас трудно прогнозировать, мы еще не знаем точно, кто будет кандидатами. Я так понимаю, что они уже есть, эти кандидаты, можно предполагать, но еще рано об этом говорить. Понятно, что президентские выборы в этих условиях не основное, хотя это важный этап. Основное уже произошло, и этого вполне достаточно, чтобы говорить о вероятности изменения курса и внутреннего, и внешнего. Реализуется она или нет, мы увидим добавил Затулин

В Сербии в воскресенье прошли досрочные выборы депутатов скупщины. В них приняли участие 19 политических сил, претендовавших на 250 мест в парламенте. Основное противостояние развернулось между коалицией "Объединенная Сербия" во главе с экс-президентом страны Александром Вучичем и партией "Студенческий список — студенты побеждают". По предварительным данным, "Студенческий список" получит 52,7 % голосов, а коалиция Вучича "Объединенная Сербия" - 38,9%.