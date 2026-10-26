Эксперт Трифкович о санкциях Сербии против РФ: я думаю, этого не будет

Эксперт Трифкович сделала прогноз о введении Сербией санкций против РФ Эксперт Трифкович о санкциях Сербии против РФ: я думаю, этого не будет

Москва26 окт Вести.Партия "Студенческий список", победившая на выборах в Сербии, не введет санкции против России. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразила генеральный директор белградского Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович.

По ее словам, новая власть намерена развивать отношения с Россией.

Мне кажется, это часть пропаганды режима Александра Вучича… Я уверена, что этого не будет. Из того, что мы могли услышать от представителей "Студенческого списка", например, академика Радомира Сайчича, он сказал, что Сербия будет дальше развивать хорошие отношения с Россией, с Китаем сказала Трифкович

Она также отметила, что представители партии не рассматривают евроинтеграцию.

В Сербии в воскресенье прошли досрочные выборы депутатов скупщины. В них приняли участие 19 политических сил, претендовавших на 250 мест в парламенте. Основное противостояние развернулось между коалицией "Объединенная Сербия" во главе с Александром Вучичем и партией "Студенческий список — студенты побеждают". По предварительным данным, "Студенческий список" получит 52,7 % голосов, то есть 140 мест, а коалиция Вучича "Объединенная Сербия" - 38,9% и 104 места соответственно.