Вучич считает, что "Студенческий список" введет санкции против РФ Вучич: "Студенческий список" в случае победы на выборах введет санкции против РФ

Москва13 окт Вести.Представители протестного движения "Студенческий список" в случае победы на предстоящих парламентских выборах в Сербии введут санкции против РФ. Об этом сообщил экс-президент Сербии Александр Вучич в интервью ведущей RT Balkan Марии Кордич, его слова передает агентство РИА Новости.

И вы и я знаем, что они ввели бы санкции на следующий день. Давайте не представляться наивными или неразумными. Об этом не принимают решений те, кто болтает глупости каждый день по разным телеканалам и везде говорят то, что люди хотят слышать, наши люди нередко слышат больше смысла в их словах, речах, молчании, партизанском подходе, но это пустой, детский подход сказал Вучич

Внеочередные парламентские выборы в Сербии должны пройти 25 октября. Вучич будет возглавлять список правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и станет ее кандидатом в премьеры. Их основным оппонентом на предстоящих выборах считается объединение "Студенческий список" во главе с 56-летним кардиологом из Нови-Сада Илией Срдановичем.

Между тем, ранее Вучич заявил, что сделка между Россией и США о поставках дизельного топлива стала разрывом цепи антироссийских санкций.

По мнению журналиста ИС "Вести" Валентина Богданова, таким образом американский лидер Дональд Трамп показал миру, что снятие санкций с России возможно. Теперь на аналогичные шаги могут пойти Южная Корея или Япония, добавил Богданов.