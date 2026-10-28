Сербский "Студенческий список" высказался по поводу антироссийских санкций Сооснователь "Студенческого списка": Сербия не будет вводить санкции против РФ

Москва28 окт Вести.Сербская партия "Студенческий список" не планирует вводить санкции в отношении России, сообщил РИА Новости один из основателей этого политического объединения — академик Сербской академии наук и искусств, профессор Белградского госуниверситета Радомир Саичич.

25 октября стало известно, что внеочередные парламентские выборы в Сербии выиграли представители "Студенческого списка".

Бывший президент страны Александр Вучич в связи с этим заявил, что Белград может принять антироссийские санкции к весне 2027 года.

Как мы указали в своей программе, "Студенческий список" не выступает за введение санкций против РФ. Сербия сама прошла через период санкций и видела, что это не способ решения вопросов, их надо решать в диалоге, путем переговоров и договоренностей, а не санкциями подчеркнул Саичич

В предвыборной программе движения "Сербский список — студенты побеждают" (впоследствии ставшего партией "Студенческий список") говорится, что оно выступает за сохранение военного нейтралитета Сербии, отказ от санкций в отношении России и любого другого государства, а также за сохранение Косово и Метохии в составе Сербии.