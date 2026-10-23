Вучич заявил, что Сербия не пойдет на введение антироссийских санкций Вучич пообещал не вводить санкции против России

Москва23 окт Вести.Александр Вучич, подавший 27 сентября в отставку с поста президента Сербии, в эфире местного телеканала Pink пообещал не вводить санкции в отношении России и не признавать независимость самопровозглашенного Косово.

Будем ли мы вводить санкции против России? Нет. Признаем ли мы независимость Косово? Нет. Мы будем бороться за его сохранение, мы никогда не смиримся с его независимостью. Будем добиваться того, чтобы оно оставалось в рамках резолюции ООН №1244, как часть Сербии заявил политик

Внеочередные парламентские выборы в Сербии назначены на 25 октября. Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и станет ее кандидатом на пост премьер-министра.

Основным соперником СПП будет "Студенческий список" во главе с кардиологом Илией Срдановичем. Ранее эта политическая сила также выступила против антироссийских санкций.

Резолюция Совета Безопасности ООН №1244, принятая 10 июня 1999 года, подтверждает, что автономный край Косово и Метохия входит в состав Сербии. Документ также санкционировал международное военное присутствие в этом регионе.

В феврале 2008 года власти Косово в одностороннем порядке объявили о "независимости" края. Свыше 60 государств, включая Россию, Индию, Китай и пять стран Евросоюза, не признают этот шаг.

Ранее Вучич также пообещал не допустить вовлечения Сербии в планах западноевропейских стран по подготовке вооруженного конфликта с Россией.