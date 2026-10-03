Вучич заверил, что Сербия будет отстаивать свои интересы и сохранит дружбу с РФ Вучич: Сербия продолжит отстаивать интересы страны и сохранит дружбу с РФ

Москва3 окт Вести.Сербия продолжит отстаивать национальные интересы и не откажется от традиционных дружеских отношений с Россией. Об этом заявил подавший в отставку с поста президента Александр Вучич на предвыборном митинге.

Он подчеркнул, что Сербия – единственная страна в Европе, которая не вводила санкций против России.

Мы продолжим проводить внешнюю политику так же, как делали это до сих пор. Путь в сторону Европы, но при этом с учетом защиты наших национальных интересов и не отказываясь от традиционной дружбы сказал Вучич

Внеочередные парламентские выборы в Сербии должны пройти 25 октября. Вучич будет возглавлять список правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и станет ее кандидатом в премьеры. Их основным оппонентом на предстоящих выборах считается объединение "Студенческий список" во главе с 56-летним кардиологом из Нови-Сада Илией Срдановичем.

1 октября президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами на полях Международного дискуссионного клуба "Валдай" выразил надежду, что Александр Вучич в скором времени займет пост премьер-министра Сербии.