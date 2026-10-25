Вучич: надеюсь на расширение и укрепление сотрудничества с Россией после выборов

Вучич ожидает укрепления сотрудничества с Россией после выборов Вучич: надеюсь на расширение и укрепление сотрудничества с Россией после выборов

Москва25 окт Вести.Подавший 27 сентября в отставку с поста президента Сербии Александр Вучич заявил, что надеется на расширение и укрепление сотрудничества Москвы и Белграда после парламентских выборов в своей стране.

В беседе с РИА Новости Вучич сказал, что рад поддержке президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в преддверии выборов.

Надеюсь, что нам надо увеличить и укрепить уровень нашего сотрудничества заявил он

В Сербии 25 октября начались досрочные парламентские выборы. Суммарно регистрацию прошли 6,5 миллионов избирателей. В выборах участвуют 19 политических сил.