Москва25 октВести.Подавший 27 сентября в отставку с поста президента Сербии Александр Вучич заявил, что надеется на расширение и укрепление сотрудничества Москвы и Белграда после парламентских выборов в своей стране.
В беседе с РИА Новости Вучич сказал, что рад поддержке президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в преддверии выборов.
Надеюсь, что нам надо увеличить и укрепить уровень нашего сотрудничествазаявил он
В Сербии 25 октября начались досрочные парламентские выборы. Суммарно регистрацию прошли 6,5 миллионов избирателей. В выборах участвуют 19 политических сил.