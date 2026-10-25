Избирательные участки для досрочного голосования за депутатов открылись в Сербии

Досрочные парламентские выборы начались в Сербии Избирательные участки для досрочного голосования за депутатов открылись в Сербии

Москва25 окт Вести.В Сербии начались досрочные выборы депутатов Скупщины, сообщает РИА Новости.

Перед допуском на участок палец каждого избирателя просвечивают ультрафиолетом, чтобы исключить возможность повторной подачи голоса. Далее члены участковой комиссии проверяют наличие лица в списке избирателей и удостоверяют личность. После этого палец человека помечают специальной краской и выдают бюллетень.

В общей сложности в Сербии прошли регистрацию 6,5 миллионов избирателей. В выборах принимают участие 19 политических сил.

Ранее Александр Вучич, подавший 27 сентября в отставку с поста президента Сербии, пообещал не вводить санкции в отношении России и не признавать независимость самопровозглашенного Косово.