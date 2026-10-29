Москва29 октВести.В Сербии проведут повторное голосование на 53 участках на досрочных парламентских выборах. Соответствующее решение приняла Республиканская избирательная комиссия (РИК) страны по итогам заседания в ночь на 29 октября.
Принято решение о проведении повторного голосования на избирательных участках, где установлено, что не могут быть утверждены результаты голосования и на которых аннулировано голосование 25 октября 2026 года. Повторное голосование на 53 участках будет проведено в воскресенье, 1 ноября 2026 года с 07.00 (09.00 мск. – Прим. ред.) до 20.00 (22.00 мск. – Прим. ред.)сказано в сообщении
Согласно закону о выборах, избирком Сербии должен объявить окончательные результаты голосования не позднее, чем в течение 96 часов с момента получения всех протоколов УИК. На протяжении следующих 10 дней РИК должен распределить депутатские мандаты пропорционально полученному проценту голосов.
По итогам обработки бюллетеней с 99,35% участков, движение протестующих студентов и их сторонников ("Студенческий список") набрало 53,04% голосов, тогда как коалиция "Объединенная Сербия" экс-президента Александра Вучича – 38,97%. Остальные политические силы страны не преодолели барьер в 3%.
Накануне член "Студенческого списка" Йово Бакич заявил, что объединение намерено провести референдум по вопросу о вступлении Сербии в Евросоюз (ЕС).