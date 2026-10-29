РИК Сербии принял решение о повторном голосовании на выборах на 53 участках

В Сербии проведут повторное голосование на парламентских выборах на 53 участках РИК Сербии принял решение о повторном голосовании на выборах на 53 участках

Москва29 окт Вести.В Сербии проведут повторное голосование на 53 участках на досрочных парламентских выборах. Соответствующее решение приняла Республиканская избирательная комиссия (РИК) страны по итогам заседания в ночь на 29 октября.

Принято решение о проведении повторного голосования на избирательных участках, где установлено, что не могут быть утверждены результаты голосования и на которых аннулировано голосование 25 октября 2026 года. Повторное голосование на 53 участках будет проведено в воскресенье, 1 ноября 2026 года с 07.00 (09.00 мск. – Прим. ред.) до 20.00 (22.00 мск. – Прим. ред.) сказано в сообщении

Согласно закону о выборах, избирком Сербии должен объявить окончательные результаты голосования не позднее, чем в течение 96 часов с момента получения всех протоколов УИК. На протяжении следующих 10 дней РИК должен распределить депутатские мандаты пропорционально полученному проценту голосов.

По итогам обработки бюллетеней с 99,35% участков, движение протестующих студентов и их сторонников ("Студенческий список") набрало 53,04% голосов, тогда как коалиция "Объединенная Сербия" экс-президента Александра Вучича – 38,97%. Остальные политические силы страны не преодолели барьер в 3%.

Накануне член "Студенческого списка" Йово Бакич заявил, что объединение намерено провести референдум по вопросу о вступлении Сербии в Евросоюз (ЕС).