Москва26 окт Вести.Высокая явка на парламентских выборах в Сербии объясняется системным общественным недовольством политикой экс-президента Александра Вучича. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразила профессор, директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерина Энтина.

Избирком Сербии сообщил о рекордной явке в 64,9% за два часа до закрытия участков. По словам профессора, это ставит под большое сомнение "срежиссированность" результатов выборов извне.

Явка, которая по итогам подсчета голосов будет почти гарантированно превышать 70%, это явное свидетельство того, что все-таки было очень большое системное общественное недовольство Вучичем. И, кстати, одна из причин - это монополия сербской правящей партии на все. Социальные и карьерные лифты практически всюду на Балканах работают почти только через партийный механизм… И это одна из причин массового недовольства, которое зрело последние годы сказала Энтина

На парламентских выборах в Сербии победил "Студенческий список", обогнав правящую партию "Объединенная Сербия" экс-президента Вучича.