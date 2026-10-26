Сторонники сербской оппозиции всю ночь праздновали победу над Вучичем Оппозиция в Белграде всю ночь отмечала победу над Вучичем

Москва26 окт Вести.Сторонники оппозиционного "Студенческого списка" всю ночь отмечали в Белграде свою победу над правящей коалицией бывшего президента Сербии Александра Вучича. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на корреспондента в сербской столице.

Празднование началось сразу после публикации первых предварительных результатов. Согласно этим данным, "Студенческий список" набрал более 50% голосов. В разных районах Белграда запускали фейерверки, жители с сербскими флагами выходили на городские площади, танцевали и скандировали о своей победе. Проезжавшие мимо автомобилисты поддерживали их громкими сигналами.

В Пионерском парке, расположенном рядом с Народной Скупщиной (парламентом Сербии) и президентской резиденцией, был разгромлен лагерь сторонников правительства. После завершения голосования там под охраной полиции собрались люди, поддерживавшие правящие силы. Однако после того, как Вучич признал поражение, они быстро покинули парк, и территория снова стала открыта для всех.

Фейерверки и автомобильные сигналы были слышны даже глубокой ночью. Полиция не мешала празднованию. К утру обстановка в Белграде успокоилась, а участники акции разошлись по домам.

Ранее избирательная комиссия Сербии сообщила, что по итогам обработки данных с 96,2% участков "Студенческий список" получает более 52% голосов на парламентских выборах. Коалиция Вучича, согласно этим данным, набирает около 39%.

Вучич признал поражение и связал его с действиями американского "глубинного государства" и сил из стран Евросоюза. Он также заявил, что, по его мнению, "Студенческий список" весной 2027 года введет санкции против России.