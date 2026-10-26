Вучич обвинил "глубинное государство" США и ЕС в поражении "Объединенной Сербии"

Вучич раскрыл, кто стоит за поражением "Объединенной Сербии" Вучич обвинил "глубинное государство" США и ЕС в поражении "Объединенной Сербии"

Москва26 окт Вести."Глубинное государство" США и силы из стран Евросоюза (ЕС) подготовили поражение коалиции "Объединенная Сербия" на выборах в скупщину (парламент) Сербии, заявил бывший президент Сербии, глава "Объединенной Сербии" Александр Вучич местным СМИ.

Это стало подтверждением "революции", которую устроили напрямую при поддержке разных европейских стран и "глубинного государства" США, того, которое [выступает] против Трампа отметил Вучич

Коалиция "Объединенная Сербия" проиграла досрочные выборы в скупщину​​​. Вучич признал поражение и заявил, что не намерен чинить препятствий оппонентам.