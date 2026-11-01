Политолог Пророкович объяснил, почему Вучич признал свое поражение на выборах Политолог Пророкович: Вучич признал поражение на выборах, выбрав деэскалацию

Москва1 ноя Вести.Экс-президент Сербии Александр Вучич, проигравший на парламентских выборах, быстро признал свое поражение, так как не хотел обострять ситуацию в стране. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил старший научный сотрудник и заведующий Центром евразийских исследований Института международной политики и экономики в Белграде Душан Пророкович.

По его словам, разрыв голосов на выборах между партией Вучича и победившей коалицией был очень большим.

Я думаю, что он (Александр Вучич. – Прим. ред.) выбрал деэскалацию, а не обострение ситуации. С точки зрения политической и общественной стабильности, худшим вариантом для нас было бы, если бы одна из сторон не признала результаты выборов, и после этого начались насильственные протесты отметил Пророкович

На выборах в Сербии 25 октября движение протестующих студентов и их сторонников "Студенческий список" набрало 53,04% голосов, тогда как коалиция "Объединенная Сербия" экс-президента Александра Вучича – 38,97%. Остальные политические силы страны не преодолели барьер в 3%.