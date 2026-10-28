Москва28 окт Вести.Победивший на выборах в сербский блок "Студенческий список" рискует потерять поддержку избирателей, если не сформулирует внятную программу и ориентиры. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил член комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По словам депутата, избиратели, скорее, голосовали против экс-президента Александра Вучича и его партии, чем за "Студентов". Однако победившему блоку после эйфории от результатов, следует переключиться на дела, считает Затулин.

Всплеск эмоций был, и он для Сербии традиционен. Я вспоминаю, в свое время с каким настроем, эйфорией свергали Слободана Милошевича, победил тогда Воислав Коштуница, а уже через несколько лет правительство, которое в результате пришло, пользовалось поддержкой 10% населения. А глава этого правительства Зоран Джинджич вообще был убит в результате теракта, застрелен в центре Белграда. И, по-моему, не слышно, чтобы памятник, который ему собирались поставить, кто-либо планирует в самом деле воздвигнуть. Поэтому все обратимо, в том числе и в Сербии, если победители не смогут внятно сформулировать, за что они, против чего они сказал Затулин

25 октября стало известно, что внеочередные парламентские выборы в Сербии выиграли представители "Студенческого списка". Бывший президент страны Александр Вучич в связи с этим заявил, что Белград может принять антироссийские санкции к весне 2027 года.