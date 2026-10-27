Москва27 окт Вести.Между членами движения "Студенческий список", одержавшего победу на парламентских выборах в Сербии, есть огромные разногласия по всем вопросам, отметил в беседе с ИС "Вести" старший научный сотрудник и заведующий Центром евразийских исследований Института международной политики и экономики в Белграде Душан Пророкович.

Для многих участников движения политика — новая деятельность. В группе есть те, кто работал в государственных институтах Сербии, но это было очень давно — порядка 20 лет назад, пояснил эксперт.

Я занимаюсь балканской политикой почти 30 лет. Но я совершенно не знаком с тремя четвертями депутатов "Студенческого списка". Это мои коллеги, университетские профессора, художники, но за 30 лет они не сделали ни одного политического заявления. Я не знаю их взглядов на экономику, социальную политику, Косово, Россию, Европу. Среди тех, чьи взгляды мне известны, существуют огромные разногласия по всем вопросам. Они объединились в деле свержения [бывшего президента Сербии Александра] Вучича, но теперь пришло время им сказать не только против кого они выступают, но и за что указал Пророкович

Эксперт ожидает, что разногласия станут препятствием в сохранении "монолитного характера" "Студенческого списка" и это приведет к очередным изменениям.

Кроме того, мы увидим в ближайшие шесть месяцев, что Вучич предпримет дальше. Его партия получила 40% голосов, будет иметь большее представительство в парламенте и сможет представлять сильную оппозицию, если ему удастся сохранить такой высокий рейтинг; эти политические процессы на следующие шесть месяцев будут происходить медленно. Я не ожидаю быстрого изменения ни во внутренней, ни во внешней политике резюмировал он

25 октября 2026 года оппозиционное движение "Студенческий список", возникшее на волне массовых антиправительственных протестов, одержало победу на досрочных парламентских выборах в Сербии.