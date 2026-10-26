Противники Вучича получают почти 53% голосов на парламентских выборах в Сербии

Оппоненты Вучича набирают более 52% голосов по итогам выборов в Сербии Противники Вучича получают почти 53% голосов на парламентских выборах в Сербии

Москва26 окт Вести.Оппозиционный "Студенческий список" набирает больше 52% голосов на парламентских выборах в Сербии, у коалиции экс-президента страны Александра Вучича порядка 39% по итогам обработки данных 96,2% участков, сообщает избирательная комиссия Сербии.

Ранее Вучич признал свое поражение на выборах.

Согласно данным избиркома, лидируют оппоненты бывшего сербского лидера, "Студенческий список", с 52,54%, коалиция Вучича получает 39,29%, остальные политические силы не проходят 3%-й барьер для попадания в парламент.

Всего на 250 мест в сербском парламенте на выборах претендуют 19 политических сил.

Сам Вучич обвинил в своем поражении "глубинное государство" США и силы из стран Евросоюза (ЕС). По его словам, "Студенческий список" введет санкции против России весной 2027 года.