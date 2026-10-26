Москва26 октВести.Оппозиционный "Студенческий список" набирает больше 52% голосов на парламентских выборах в Сербии, у коалиции экс-президента страны Александра Вучича порядка 39% по итогам обработки данных 96,2% участков, сообщает избирательная комиссия Сербии.
Ранее Вучич признал свое поражение на выборах.
Согласно данным избиркома, лидируют оппоненты бывшего сербского лидера, "Студенческий список", с 52,54%, коалиция Вучича получает 39,29%, остальные политические силы не проходят 3%-й барьер для попадания в парламент.
Всего на 250 мест в сербском парламенте на выборах претендуют 19 политических сил.
Сам Вучич обвинил в своем поражении "глубинное государство" США и силы из стран Евросоюза (ЕС). По его словам, "Студенческий список" введет санкции против России весной 2027 года.