Вучич обвинил "глубинное государство " США и Европу в поражении на выборах

Вучич заявил о поражении его партии на парламентских выборах в Сербии Вучич обвинил "глубинное государство " США и Европу в поражении на выборах

Москва26 окт Вести.Находящаяся у власти Сербская прогрессивная партия терпит поражение на парламентских выборах. Об этом заявил ее лидер, экс-президент страны Александр Вучич.

Судя по проведенным расчетам, ясно, что мы проиграли эти выборы. "Студенческий список" победил цитирует политика "Интерфакс"

При этом экс-президент сделал оговорку, что окончательные итоги выборов пока не подведены.

По его мнению, в проигрыше Сербской прогрессивной партии виновны "глубинное государство " США и ряд европейских стран, противостоящих американскому лидеру Дональду Трампу.

Ранее наблюдатель от российской Государственной думы Константин Затулин заявил о попытках вмешательства в выборы в Сербии со стороны ЕС. По его словам, коалицию Вучича вынуждают вести кампанию не в полную силу.