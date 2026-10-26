Москва26 окт Вести.На победителей прошедших в Сербии досрочных парламентских выборов ложится большая ответственность. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" депутат Госдумы РФ Константин Затулин, возглавлявший делегацию нижней палаты российского парламента, наблюдавшую за ходом голосования.

На досрочных выборах в Скупщину (парламент) Сербии, по предварительным данным, лидирует оппозиционное объединение "Студенческий список".

На них действительно ложится большая ответственность, и после "конфетно-букетного периода", который всегда сопровождает любую победу, как мы видим, наступает момент, когда надо будет отвечать по своим обязательствам. И, конечно, я как человек, который наблюдает за всеми перипетиями югославского кризиса с момента, когда он начался в 90-е годы, могу сказать: нет ничего неизменного, окончательного. В январе будут президентские выборы. Конечно, настроения таковы, что пир победителей последует. Но окажутся они достойными своей победы или нет, учтут ли они мнение многих людей - например, большинство в Сербии сочувствует России, - или, например, под диктовку тех, кто явно им содействовал на Западе, будут идти как раз в сторону антироссийского курса? Это мы увидим