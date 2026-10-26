Вучич: "Студенческий список" введет санкции против России Вучич: победивший на выборах "Студенческий список" введет санкции против России

Москва26 окт Вести.После поражения коалиции "Объединенная Сербия" на выборах в скупщину (парламент) Сербии стоит ожидать, что победивший "Студенческий список" введет весной 2027 года санкции против России, заявил бывший президент Сербии, глава коалиции "Объединенная Сербия" Александр Вучич местным СМИ.

"Глубинное государство" США подготовило поражение коалиции на выборах, отметил Вучич.

Больше всего меня беспокоит то, что к марту - апрелю против России введут санкции подчеркнул Вучич

Накануне он заявил о поражении его коалиции на выборах в скупщину. При этом Вучич сделал оговорку, что окончательные итоги выборов пока не подведены.