В Сербии заявили, что не будут проводить политику санкций во внешней политике Эксперт Гайич: Сербия не намерена вводить санкции

Москва26 окт Вести.Сербия после парламентских выборов, в ходе которых проиграла коалиция Александра Вучича, не намерена вводить санкций в отношении каких-либо стран. Об этом ИС "Вести" заявил научный сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

По его мнению, во внешней политике "Студенческий протестный список" – блок, который конкурировал с сторонниками Вучича – будет опираться на резолюцию 2007 года о нейтралитете в отношении военных союзов.

Насчет внешней политики "Список" будет опираться на резолюцию Скупщины Сербии с 2007 года о нейтралитете, в переводе – "не в НАТО". И второе: никаких санкций никто никому вводить не будет. Мы были жертвами санкций в 1990-х, и мы знаем, что это такое, когда против нас санкции были введены и Западом, и также на то время Борисом Ельциным заявил он

Ранее сообщалось, что бывший президент Сербии Александр Вучич до объявления окончательных итогов выборов в Сербии признал поражение своей партии. Он также предположил, что победивший на выборах "Студенческий список" может ввести санкции в отношении России весной 2027 года.