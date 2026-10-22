Москва22 октВести.Сербия не станет частью плана Европы по подготовке вооруженного конфликта с Россией.
Об этом в эфире телеканала Prva заявил ушедший в отставку президент Сербии Александр Вучич.
Он отметил, что Сербия стала "камешком в ботинке Европы, которая готовится к войне с Россией".
Я не хочу, чтобы Сербия была частью этой войны, и я не позволю Сербии быть ее частьюзаявил Вучич
Ранее он заявил, что намерен придерживаться курса на отказ от санкций в отношении России, если его коалиция одержит победу на парламентских выборах 25 октября.
Кроме того, по словам госсекретаря министерства информации и телекоммуникаций страны Перко Матовича, Сербия не намерена вводить визовый режим для граждан России.