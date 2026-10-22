Вучич: Сербия не будет частью планов Европы по подготовке конфликта с РФ

Вучич пообещал не допустить участия Белграда в планах Европы по конфликту с РФ Вучич: Сербия не будет частью планов Европы по подготовке конфликта с РФ

Москва22 окт Вести.Сербия не станет частью плана Европы по подготовке вооруженного конфликта с Россией.

Об этом в эфире телеканала Prva заявил ушедший в отставку президент Сербии Александр Вучич.

Он отметил, что Сербия стала "камешком в ботинке Европы, которая готовится к войне с Россией".

Я не хочу, чтобы Сербия была частью этой войны, и я не позволю Сербии быть ее частью заявил Вучич

Ранее он заявил, что намерен придерживаться курса на отказ от санкций в отношении России, если его коалиция одержит победу на парламентских выборах 25 октября.

Кроме того, по словам госсекретаря министерства информации и телекоммуникаций страны Перко Матовича, Сербия не намерена вводить визовый режим для граждан России.