Санкции против России стали условием вступления Сербии в Евросоюз Вучич: Брюссель требует от Сербии ввести санкции против РФ до вступления в ЕС

Москва13 окт Вести.Введение ограничений против России фигурирует как обязательное условие для Сербии на переговорах о присоединении к ЕС - причем они должны быть введены еще до того, как страна войдет в объединение. Об этом 13 октября в интервью телеканалу RT Balkan сообщил бывший президент Сербии Александр Вучич.

Знаю, что нас не примут скоро, для меня намного важнее иметь выход на единый европейский рынок, свободное перемещение людей, товаров, капитала и услуг… Но они поставили условием, в главе 31, полное согласование с внешней политикой ЕС уже на этом этапе. Введение санкций против РФ стало предпосылкой для единого рынка и открытых границ еще до получения членства. А я старался и стараюсь не вводить санкции сказал он

Политик напомнил: его соратники ждали, что к концу 2025 года Евросоюз откроет для Белграда очередной переговорный кластер, однако он их предупредил: этого не случится, поскольку страна не поддержала антироссийские санкции. По его словам, на скорый прием в союз он не рассчитывал. Вместе с тем, по мнению Вучича, Сербии разумно и дальше идти по европейскому пути.

Белград, по его словам, дорожит традиционными дружескими связями и не считает нужным их скрывать. Вучич заявил, что доволен пониманием позиции Сербии в Кремле. Он напомнил, что страна находится в Европе и испытывает колоссальное давление, оставаясь единственным государством, не входящим в НАТО, и, по сути, единственной военно-нейтральной страной в Европе. По его словам, Белград со всех сторон окружен теми, кто уже является членом альянса или стремится им стать, включая политиков в Сараево, а Северная Македония, Хорватия, Черногория, Румыния и Болгария входят в НАТО.

Ранее Белград рассчитывал, что Брюссель в 2025 году откроет переговорный кластер номер 3 - всего таких кластеров восемь, и каждый объединяет несколько глав, - в который входят темы СМИ, налоговой политики, социальной политики, предпринимательства, образования и культуры. Пока этого не произошло.

Статус кандидата - лишь начало продолжительного пути в ЕС. Турция обладает им с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, Сербия - с 2012-го. Последней присоединившейся к объединению страной стала Хорватия: она вошла в объединение в 2013 году, а сам процесс занял десять лет.

Парламентские выборы в Сербии намечены на 25 октября. Чтобы участвовать в предвыборной кампании, Вучич 27 сентября сложил с себя президентские полномочия и встал во главе коалиции, созданной вокруг Сербской прогрессивной партии.

13 октября Вучич также высказал предположение, что президент США Дональд Трамп намерен и далее укреплять связи с Москвой. По словам политика, на месте американского лидера он придерживался бы такой же стратегии, и он убежден в разумности выбранного Вашингтоном курса. Бывший президент Сербии также заявил, что, будь он американцем, на выборах он бы голосовал за Трампа.