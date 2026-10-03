Вучич пообещал не вводить санкции против России в случае победы на выборах

Вучич пообещал не вводить санкции против РФ, если победит на выборах Вучич пообещал не вводить санкции против России в случае победы на выборах

Москва3 окт Вести.Экс-президент Сербии Александр Вучич намерен придерживаться курса на отказ от санкций в отношении России, если его коалиция одержит победу на парламентских выборах 25 октября, сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление политик сделал в ходе предвыборного выступления перед сторонниками в Белграде.

Вучич подчеркнул, что руководство страны продолжит суверенную и независимую внешнюю политику, которая включает в себя как исполнение европейских обязательств, так и отстаивание национальных интересов.

Он напомнил, что Белград остался единственным в Европе, кто в течение четырех с половиной лет не примкнул к санкционным ограничениям против Москвы.

По словам бывшего президента, выдерживать внешнее давление Сербии удается благодаря поддержке граждан и твердой позиции руководства страны.

Ранее Вучич утверждал, что не собирается вводить антироссийские санкции. По его словам, Сербия также не планирует вступать в Североатлантический альянс.