Москва17 октВести.Сербия не намерена вводить визовый режим для граждан России, заявил госсекретарь министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович в интервью ТАСС.
Эти истории опубликованы теми, кто работает против нашего альянса. Я заверяю вас однозначно, что Сербия никогда не введет визы для российских гражданприводит ТАСС слова Матовича
Бывший президент Сербии Александр Вучич заверил, что Сербия продолжит отстаивать свои интересы и сохранит дружбу с Россией.
Кроме того, Вучич намерен придерживаться курса на отказ от санкций в отношении России, если его партийная коалиция одержит победу на парламентских выборах 25 октября.