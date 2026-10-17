Сербия не собирается вводить визы для россиян

Сербия не намерена вводить визы для российских граждан Сербия не собирается вводить визы для россиян

Москва17 окт Вести.Сербия не намерена вводить визовый режим для граждан России, заявил госсекретарь министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович в интервью ТАСС.

Эти истории опубликованы теми, кто работает против нашего альянса. Я заверяю вас однозначно, что Сербия никогда не введет визы для российских граждан приводит ТАСС слова Матовича

Бывший президент Сербии Александр Вучич заверил, что Сербия продолжит отстаивать свои интересы и сохранит дружбу с Россией.

Кроме того, Вучич намерен придерживаться курса на отказ от санкций в отношении России, если его партийная коалиция одержит победу на парламентских выборах 25 октября.