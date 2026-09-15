Сербский чиновник Гуйон: сообщения о введении виз с Россией являются абсурдом

Сербский чиновник назвал абсурдом слухи о визовом режиме с Россией Сербский чиновник Гуйон: сообщения о введении виз с Россией являются абсурдом

Москва15 сен Вести.Сообщения о якобы планах Сербии ввести визовый режим с Россией являются абсурдом, сказал журналистам глава канцелярии по общественной и культурной дипломатии правительства Сербии Арно Гуйон, его слова приводит ТАСС.

Гуйон поучаствовал в Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге и прокомментировал слухи об отказе Сербии от безвиза с Россией.

Пару недель назад наш МИД выпустил пресс-релиз о том, что эта информация неактуальна. Это абсурд заявил чиновник

Он напомнил, что Сербия и Россия исторически являются друзьями, и в Сербии хотят сохранить дружеские отношения в будущем.

Ранее министры правительства Сербии Ненад Попович и Неманья Старович также говорили, что Белград не рассматривает введение визового режима для россиян.

С 1 ноября 2026 года визовый режим для россиян и белорусов вводит Черногория.