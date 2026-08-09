Дипломат Пилипсон: РФ не получила разъяснений от Черногории о визовом режиме

МИД РФ: Черногория не разъяснила порядок действия визового режима Дипломат Пилипсон: РФ не получила разъяснений от Черногории о визовом режиме

Москва9 авг Вести.Власти Черногории все еще официально не предоставили разъяснений о порядке действия визового режима с Россией, который будет установлен 1 ноября, заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Он напомнил, что правительство Черногории опубликовало 24 июля решение, согласно которому граждане России и Белоруссии могут въезжать в страну без виз только до 31 октября 2026 года.

Пока нет официальных разъяснений, что за порядок вводится с 1 ноября сказал дипломат в интервью ТАСС

Ранее посла РФ в Подгорице Александра Лукашика вызвали в МИД Черногории после критики введения виз для россиян.